Viel los bei Mrs. Books 2017-03-16T09:31+0100 2017-03-16T09:31+0100

Die Kissen-Lesung bei Mrs. Books in Lank-Latum mit dem Meerbuscher Autor Akram El-Bahay war ein voller Erfolg. „Deshalb haben wir uns entschlossen, die Lesung noch einmal am 1. April in Osterath um 15 Uhr zu wiederholen, und laden dazu alle jungen Leser ab 8 Jahren ganz herzlich ein.“ Der Eintritt beträgt 5 Euro. Aber das ist noch nicht alles: Am Donnerstag, 23. März, kommt um 20 Uhr Reinhold Joppich nach Osterath und liest aus dem von ihm herausgegebenem Buch „Amore, Amore“ italienische Liebesgeschichten vor. Begleitet wird er von Mario di Leo mir „liebevollen Canzoni“. Der Eintritt hierfür beträgt 12 Euro. Und am 5. April liest Mechthild Borrmann um 20 Uhr in Lank (bei „pane e vino“, wie immer in Kooperation mit der Trattoria Pronto Salvatore) aus ihrem Kriminalroman „Trümmerkind“. Karten sind für 15 Euro sind in beiden Läden erhältlich. Von Alexander Ruth