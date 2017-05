Viel Spaß beim Lanker Maifest!

Am kommenden Samstag, 6. Mai, ist wieder das beliebte Maifest in Lank-Latum ab 15 Uhr! Von Alexander Ruth

Mit dem Maifest beginnt für die Lanker Schützen traditionell die Festsaison. Demnach wird am Samstag König Peter Fiegen mit seinen Ministern, Prinz und Ordonnanzoffizier der Bevölkerung zum ersten Mal in diesem Jahr präsentiert. Dabei dürfen die Lanker ihren König ganz für sich beanspruchen, denn die Stadtschützenkönigswürde ging am vergangenen Wochenende an den Kontrahenten aus Langst-Kierst.

Mit klingendem Spiel zieht die Schützenschar deshalb auch zuerst zur Residenz des Alten Schützen, wo die Truppe zunächst verköstigt wird, bevor es mit dem Hofstaat wieder in den Ortskern geht. Auf dem Alten Schulhof hat derweil der Markenverkauf begonnen und die Vorarbeiten für das gemütliche Fest sind längst abgeschlossen. Etliche Holzbuden, Pavillons und Zelte stehen im Dorfzentrum und warten auf zahlreiche Besucher. Um 15 Uhr geht es hier los, etwa eine halbe Stunde später wird das Schützenregiment erwartet. Brudermeister Jürgen Santen wird hier das Königshaus offiziell vorstellen, der Bundesspielmannszug spielt das Mailied und anschließend wird bis 23 Uhr unter Maikranz mit den bunten Bändern zünftig gefeiert.

Die Unterhaltung besteht in kräftigen Märschen und Evergreens, guten Gesprächen am Bierstand oder in der Cocktailbar, während ein Snack von Grill Leib und Seele zusammen hält. Als Kinderbelustigung sind Dosenwerfen und eine Hüpfburg vorgesehen.

Das Maifest gehört seit vielen Jahren zum traditionellen zweijährigen Festreigen der Bruderschaft mit Vogelschießen, Sebastianustag, Maifest und Schützenfest. In Zukunft wird das Vogelschießen übrigens nicht mehr im September, sondern wie das Schützenfest im Juni stattfinden. Auch in diesem Jahr ist es soweit, Peter Fiegen steht seine Bewährungsprobe bevor. Während die Freischar Latum zum Maifest noch ganz friedlich ist, zeigen die „braunen Gesellen“ spätestens zum Schützenfestsonntag dem König die Zähne und tanzen aus der Reihe. Dann machen die Rebellen ihrem Namen alle Ehre und proklamieren die Unabhängigkeit des Freistaates Latum – bis der Aufstand meist nach dem Ansturm der Königstreuen auf dem Kaldenberg zusammenbricht.

Sicher werden die Alten Schützen als Königskompanie beim Maifest schon einmal in aller Friedlichkeit antesten, ob sie der Freischar noch gewachsen sind.

Zunächst aber gilt es gutes Wetter zu haben, denn das ein oder andere Mal musste das Maifest buchstäblich ins Wasser fallen.

In den letzten Jahren war das Wetter den Schützen allerdings hold, so dass einen vergnügten und zwanglosen Festabend Mitten im Herzen der Bevölkerung nichts im Wege stand.

(StadtSpiegel)