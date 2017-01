Zumba beim TSV Meerbusch

In den kommenden Tagen starten beim TSV Meerbusch gleich mehrere Zumba-Angebote. Von Alexander Ruth

Wer Freude an lateinamerikanischen Rhythmen und Tänzen hat, kann sich beim TSV Meerbusch ab sofort wieder mit „Zumba-Fitness“ oder „Zumba Gold“ in Form bringen. Zumba ist ein abwechslungsreicher Mix aus verschiedenen lateinamerikanischen Tänzen und Fitness. Es ist ein Sport „ohne Grenzen“, bei dem jeder mitmachen kann. Nach und nach werden Kondition, Beweglichkeit und Koordination verbessert und jede Menge Kalorien verbrannt. Jedes Lied ist eine feststehende Choreografie, die aus einfachen Schrittfolgen besteht, damit jeder mithalten kann. „Zumba-Gold“ ist die langsamere Form von Zumba und richtet sich speziell an ältere Menschen und Menschen, die sich noch nie oder längere Zeit nicht sportlich betätigt haben.

Am Samstag, 14. Januar, starten im TSV Trainingscenter in Bösinghoven um 9.30 Uhr Zumba-Gold und um 10.30 Uhr Zumba-Fitness mit Sabine Knapp. Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr findet ab dem 11. Januar ein Zumba-Fitness Kurs mit Ramiza Memeti in Lank in der Sporthalle im Schieb statt. Die Kurse umfassen jeweils 12 Trainingseinheiten à 60 Minuten und kosten 36 Euro für Vereinsmitglieder und 60 Euro für Gäste. Beide Trainerinnen sind zertifizierten Zumba Instructorinnen. Weitere Infos unter tsv-meerbusch.de oder in der TSV-Geschäftsstelle unter 02159 819964 oder über gs@tsv-meerbusch.com.

(StadtSpiegel)