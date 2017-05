Ökumenische Vesper 2017-05-05T09:12+0200 2017-05-05T09:12+0200

Seit mehr als 25 Jahren feiern die beiden Kirchengemeinden in Osterath, St. Nikolaus und die evangelische Kirche, an jedem zweiten Freitag im Monat miteinander eine ökumenische Vesper. Im Mittelpunkt steht gemäß der Vesperform in der Regel ein Psalm. Zu ihm gibt es verschiedene Formen der Auslegung mit Hilfe von Musik oder Bildern oder literarischen Texten. An den liturgischen Teil schließt sich ein einfaches Essen mit Brot, Wein und Käse an. Von Alexander Ruth