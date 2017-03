Ökumenischer Gottesdienst 2017-03-01T09:32+0100 2017-03-01T09:31+0100

Am Freitag, 3. März, wird der diesjährige Weltgebetstag (WGT) der Frauen mit einem ökumenischen Gottesdienst 17 Uhr in der evangelischen Kirche Osterath, Alte Poststraße 15, gefeiert. Pfarrerin Birgit Schniewind gestaltet den Gottesdienst, dessen Inhalt in diesem Jahr von philippinischen Frauen vorbereitet wurde. Musikalisch wird der Gottesdienst von der WGT-Combo begleitet. Anschließend lädt die Frauenhilfe der Gemeinde zum gemütlichen Beisammensein. Der Weltgebetstag findet jährlich am ersten Freitag im März statt. Unter dem Motto „Was ist den fair?“ setzen sich Christinnen und Christen in aller Welt dieses Mal mit den Fragen nach den (un)gerechten nationalen und globalen Strukturen auseinander und setzen dem die Gerechtigkeit Gottes entgegen. Das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg (Mt 20, 1–16) dient als Grundlage für Gedanken und Gebete. Von Alexander Ruth