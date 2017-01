„Church Aid Konzert“ in Osterath

Vielfältigen Musikgenuss verspricht das Konzert am Sonntag, 29. Januar, um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche Osterath, Alte Poststraße 15. Junge Leute sowie der Gospelchor der Gemeinde singen und spielen ein weiteres Mal für die inzwischen wunderbar sanierten, bunt leuchtenden Fenster „ihrer“ evangelischen Kirche Osterath. Das Programm reicht von Klassik über Gospel bis Pop. Der Chor, die Konfiband 2014, Bläser, Streicher, Schlagzeug, Gitarre, Klavier, E-Bass und Gesang sind, teils einzeln, teils im Ensemble, zu hören und sorgen für viel Abwechslung. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Zur Einstimmung und in der Pause wird ein Imbiss vom bunten Buffet angeboten – ebenfalls von den jungen Gemeindemitgliedern vorbereitet. Der Eintritt ist frei, eine Spende zugunsten der Kirchenfenster ist willkommen. Von Alexander Ruth

(StadtSpiegel)