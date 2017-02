„Das Grüffelokind“ in der Nußschale

Ins Pfarrheim Nußschale, Bommershöferweg 14, kommt am Dienstag, 7. Februar, ab 16.30 Uhr das Figurentheater mit dem Stück „Das Grüffelokind“. Und man braucht nur das Treiben vor dem Theater wenige Minuten zu beobachten, um zu erkennen: Figurentheater mag nicht das Neueste vom Neuen sein. Aber im Gegensatz zum Fernsehen und all den Computerspielen und Smarthphones, die den Nachwuchs oft stumpf in den Bann ziehen, gibt es den Kindern die Möglichkeit zur Interaktion – Mitmachen als Zauberformel. Und Puppentheater hat schon früher begeistert. Es ist schön, dass es auch heute noch Kinder fesselt. Soll heißen: Was früher gut war, kann heute nicht schlecht sein. Dauer: ca. 50 Minuten Eintritt: 7 Euro pro Person. Karten nur an der Tageskasse erhältlich. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)