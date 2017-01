Kultsingen mit Johannes Brand: Ein Westfale bringt den Niederrhein zum Singen. Am Dienstag, 10. Januar, ist er in Osterath. Von Alexander Ruth

„Mitsingabende erfreuen sich landesweit immer größerer Beliebtheit“, stellt Johannes Brand zufrieden fest. Er zählt zu den „Pionieren“ auf diesem Gebiet und als er vor vier Jahren mit seinem „Public Singing“ begann, konnte noch niemand ahnen, welch eine Welle damit ausgelöst würde. Der gebürtige Münsterländer mit Wahlheimat in Willich hat seitdem über 200 Mitsingkonzerte am Niederrhein veranstaltet und auch für 2017 schon rund 70 Termine in seinem Kalender stehen. Waren es anfangs nur kleine Lokale, in denen er spielte, so füllt er mittlerweile auch größere Säle wie das TiG in Mönchengladbach oder das Albert-Einstein-Forum im Kaarst. Aber „die Größe macht es nicht“, so Brand, „die Atmosphäre ist entscheidend für einen gelungenen Abend“.

Unter dem Motto: „Sing mal! Singen macht fröhlich“, verführt der Sänger und Gitarrist die Menschen, gemeinsam die Stimme zu erheben. Gut Singen können muss man dafür nicht, denn bei diesen Konzerten steht allein der gemeinsame Spaß im Vordergrund. Die Texte werden mit einem Beamer an die Wand projiziert, wo man sie bequem ablesen kann. Die Bandbreite ist groß: Evergreens, Hits und Lieder von gestern bis heute singt Johannes Brand gemeinsam mit seinen Gästen. Ob Beatles, Abba, Udo Jürgens oder Andreas Bourani – Brand hat so ziemlich alles drauf und begleitet auf seiner Gitarre. Humorvoll und gekonnt führt er sein Publikum durch die Höhen und Tiefen der Melodien und vermittelt nebenbei auch noch interessantes Hintergrundwissen über die Lieder. Ganz besonders mag Brand die Lieder jenseits des Mainstream. „Es gibt reichlich Material auch jenseits der Hitlisten, welches zum allgemeinen Kulturgut zählt und sich hervorragend zum Mitsingen eignet“, so der Künstler, „gute Stimmung ist dabei garantiert. Der Genuss ist übrigens nicht frei von Nebenwirkungen“, sinniert Johannes Brand schmunzelnd.

Die nächsten Termine: 10. Januar, Osterath, Kanapee, 11. Januar, Mönchengladbach, TiG, 13. Januar, Viersen, Das Käffchen am Steinkreis, 14. Januar, Korschenbroich, Aula des Gymnasiums, 17. Januar, Neuss, Börsencafe, 25. Januar, Grevenbroich, Villa Erckens. Info und Reservierung: www.singmalmit.de.

(Report Anzeigenblatt)