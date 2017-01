„ Fitness für alle“ in Osterath

Der Osterather Turnverein (OTV) startet im März mit einem neuen Kurs am Vormittag auch für Gäste: Das Angebot „Fitness für alle“ startet Freitag, 3. März, um 11.15 Uhr. Er ist für alle, die sich mit Spaß bewegen wollen um fit(ter) zu werden oder zu bleiben. Von Alexander Ruth

Die Turnhalle wird, mit verschiedenen Möglichkeiten des Trainings, zu einem kleinen Studio um den ganzen Körper zu trainieren. Es werden Übungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten, so kann jeder sich trauen teilzunehmen. Jeder, egal wie fit er gerade ist, kann unter professioneller Anleitung und Betreuung an seine eigenen Grenzen gehen, wenn er möchte. Wer einmal die Motivation aufgebracht hat zu kommen, wird mit Spaß mit- und gegeneinander in der Gruppe trainieren um den Körper gesund zu erhalten. Der Kurs läuft jeweils zehnmal 75 Minuten. OTV-Mitglieder zahlen 20 Euro, Nichtmitglieder 44 Euro. Kursort: Turnhalle Neusser Feldweg 2, in Bovert.

Anmeldungen bei Jakob Pospiech, Fitnesstrainer, unter 0157 59120471 oder über jperformance@web.de.

(Report Anzeigenblatt)