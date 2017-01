„Fitness für Männer 55plus“ beim OTV Teilen

2017-01-27

Der Osterather Turnverein (OTV) bietet im März mit „Fitness für Männer 55plus“ einen neuen Kurs an. Dieser startet am Mittwoch, 8. März, um 9 Uhr. Dieser Kurs ist für alle Männer, die sich schmerzfrei oder weitestgehend schmerzfrei bewegen können. Neben der Rückenmuskulatur werden auch die unterstützende Becken- sowie Schulterpartie trainiert, um weiterhin schmerzfrei zu bleiben oder es wieder zu werden. Der Schwierigkeitsgrad der Übungen kann individuell je nach Fitnesszustand frei gewählt werden, so dass sich wirklich jeder, der sich bewegen will, trauen kann zu kommen. Der Kurs läuft jeweils zehnmal 75 Minuten. OTV-Mitglieder zahlen 20 Euro, Nichtmitglieder 44 Euro. Kursort: Turnhalle Neusser Feldweg 2, in Bovert. Anmeldungen bei Jakob Pospiech, Fitnesstrainer, unter 0157 59120471 oder über jperformance@web.de Von Alexander Ruth