„Orgel und Sax" in Osterath

Am Samstag, 6. Mai, gastiert um 18 Uhr zum dritten Mal das Duo „Orgel und Sax“ in der evangelischen Kirche Osterath, Alte Poststraße 15. Uli Kammerer, Saxophon, und Wolfgang Schröter, Orgel, zwei Musiker, die auch auf evangelischen Kirchentagen zu hören sind, bieten wieder eine begeisternde und berührende Mischung aus Klassik und Jazz, Komposition und Improvisation. Vertraute Melodien erscheinen in neuem Gewand und eröffnen Hörern aller Altersstufen ein neues Klangerlebnis. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind gerne gesehen. Ganz Meerbusch ist zu diesem herrlichen Event nach Osterath eingeladen. Von Alexander Ruth