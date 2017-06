„Papillon“ in Osterath

Am Sonntag, 25. Juni, 18 Uhr, gastiert das Ensemble Papillon in der evangelischen Kirche Osterath, Alte Poststraße 15. Von Alexander Ruth

Das Programm entführt die Zuhörer in die musikalische Welt der Reformationszeit: Lieder und Tänze aus verschiedenen europäischen Ländern geben einen Eindruck dessen, was zu Martin Luthers Zeit auf Straßen und bei Festen musiziert wurde. Ursula Broich-Tophofen, Kamini Barbara Govil-Willers und Monika Strahl bieten einen packenden sommerlichen Hörgenuss und eine reiche Palette an Klangfarben: neben Krummhörnern, Gemshörnern, Blockflöten und Gesang werden auch Dudelsack und Schlagwerk erklingen. Der Eintritt ist frei. Foto

: privat

