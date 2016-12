Arnold Pfeiffer gibt Denkanstöße Teilen

Die Frauenhilfe der evangelischen Kirchengemeinde Osterath unter der Leitung von Friedlinde Höschel lädt zum ersten Treffen im neuen Jahr: am Mittwoch, 11. Januar, 15 bis 17 Uhr, gibt Dr. Arnold Pfeiffer, Meerbuscher Pfarrer a. D., Denkanstöße zum neuen Jahr. Zum einen geht es um die Auslegung der Jahreslosung „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch“. Das zweite Thema ist im Reformationsjahr Martin Luther und was er uns heute zu sagen hat. Die kostenlose Veranstaltung findet wie immer im Gemeindezentrum, Alte Poststraße 15, statt. Gäste sind herzlich willkommen. Von Alexander Ruth