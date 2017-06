Ausstellung bei Mönter!

Noch bis zum 9. Juli ist im Osterather KulturZentrum, Am Kirchplatz 1-5, die Ausstellung von Monika Otto zu sehen. Das Thema: „Zauberblume“ – Malerei und Plastik. Von Alexander Ruth

Die Krefelder Künstlerin Monika Otto stellt nach 2014 zum zweiten Mal in der Galerie Mönter in Osterath aus. Diesmal ist sie mit neuen Bildern und neuen Skulpturen vor Ort. Es gibt unter anderem ein Gemälde mit dem Titel „Zauberblume“ zu sehen sowie eine Plastik aus Beton, Keramik und Natursteinen farbig gefasst mit ebenso diesem Titel. In den Bildern variiert Monika Otto unterschiedlichste Kreisformen. Die Kreisform als Symbol der Schöpfung spielt sie durch. Auch die Skulpturen haben einen kreisförmigen Grundriss. So stehen im Skulpturenhof ein Meter hohe, in einem Stück gefertigte und farbig gebrannte Säulen aus Keramik. Interessierte Meerbuscher sind eingeladen, vorbeizuschauen und sich von der Kunst begeistern zu lassen.

(Report Anzeigenblatt)