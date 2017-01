Autos in Osterath aufgebrochen Teilen

2017-01-30T10:01+0100

In der Nacht zu vergangenem Mittwoch trieben Autoaufbrecher im Stadtteil Osterath ihr Unwesen. An der Willicher Straße, am Gladiolenweg und „Am Hoterhof“ schlugen sie Scheiben an geparkten Autos ein oder verschafften sich anderweitig Zugang zum Innenraum. Die Täter stahlen alles von Wert, was die Fahrzeugnutzer in ihren Pkw zurückgelassen hatten. Neben einem Reisekoffer erbeuteten die Unbekannten so unter anderem einen Laptop. Von Alexander Ruth