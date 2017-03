Baumfällung in Osterath

Auf dem Schulhof der Erwin-Heerich-Schule müssen Bäume gefällt werden: Die ehemalige Erwin-Heerich-Schule wird künftig als Verwaltungsgebäude genutzt. Um Platz für die dann nötigen Stellplätze zu schaffen, muss in den nächsten Tagen ein Teil der auf dem Schulhof stehenden Bäume und Büsche entfernt werden. Schützenswerte Bäume bleiben aber erhalten. Von Alexander Ruth

Im Sommer sollen im Rahmen des Immobilienkonzeptes der Stadt zunächst das Bürgermeisterbüro, das Rechtsamt und das Rechnungsprüfungsamt vom Rathaus in Büderich für etwa ein Jahr in das Schulgebäude ziehen. In dieser Zeit wird das Rathaus an der Dorfstraße kernsaniert. Danach ziehen die Zentralen Dienste der Verwaltung, die jetzt noch in angemieteten Räumen an Moerser Straße in Büderich untergebracht sind, endgültig in ihren neuen Standort in der ehemaligen Erwin-Heerich-Schule um.

(StadtSpiegel)