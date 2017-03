Benefiz-Konzert in St. Nikolaus!

Am kommenden Freitag gibt es in St. Nikolaus ein Konzert für den guten Zweck. Dann singt der Meerbuscher Gospelchor „Spirit of Joy“ für die Wohngruppe für Kinder mit Behinderungen. Von Alexander Ruth

Der Meerbuscher Gospelchor „Spirit of Joy“ gibt in der St. Nikolaus-Kirche am kommenden Freitag, 17. März, um 20 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) – in direkter Nachbarschaft zur Wohngruppe für Kinder mit Behinderungen in Osterath – ein Benefiz-Konzert.

Das Wohnhaus auf der Meerbuscher Straße bietet acht Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen ein Zuhause. „Leben wie Zuhause“ ist daher auch das Motto, das den Ablauf des Alltags bestimmt. Somit sind zwar Pflege und pädagogische Begleitung wichtige Elemente im Tagesablauf, aber Freude, Chillen, Feste und Wohlfühlen stehen genauso auf dem Programm, um das Leben der Kinder so angenehm wie möglich zu gestalten.

Nun geht es aber auch um den Abschied aus Osterath. Ende diesen Jahres wird die Gruppe in ein neues Haus, das sich zur Zeit in Bau befindet, umziehen. Das Haus in Osterath platzt aus allen Nähten und vor allem ist es wichtig, noch mehr Kinder aufnehmen zu können, die dringend einen Wohnplatz suchen. Der Abschied fällt der Gruppe sehr schwer, denn sie geben eine wunderbare Nachbarschaft auf und danken für all die Unterstützung, die sie in den 17 Jahren in Osterath erfahren haben.

Zu diesem Konzert möchte der Chor deshalb besonders die Osterather Bevölkerung einladen.

Manfred Offermann ist Teamleiter der Gruppe und auch Mitglied und Sänger von Spirit of Joy. So fühlt sich der Chor unter der Leitung von Angelika Rehaag der Wohngruppe besonders verbunden und freut sich auf eine gut gefüllte Nikolauskirche.

Lebensfreude, Temperament, Rhythmus und mitreißende Melodien moderner Black Gospel Songs machen jedes Konzert von Spirit of Joy zu einem Erlebnis, das noch lange in Herz und Seele nachklingt. Die Energie der Gospelmusik führt zu einem besonderen Konzertgenuss. Der Eintritt ist frei.

(StadtSpiegel)