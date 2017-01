Die erste Mannschaft der Billardfreunde Osterath 1953 startete im Heimspiel am Wochenende mit einem hart erkämpften Unentschieden gegen den BC Hilden in das neue Jahr. Am 28. Januar müssen die Aktiven zu den Billardfreunden Königshof in der Krefelder Tackheide. Die erste Partie beginnt um 16 Uhr. Von Alexander Ruth

(StadtSpiegel)