Blockflöten-Ensemble: Musik aus Frankreich genie ßen

Das Blockflöten-Ensemble der Musikschule lädt zu „Divertissements Français“ ins Buch- und Kunstkabinett Mönter ein. Von Alexander Ruth

Die Reihe der Angebote und Veranstaltungen im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft gehen weiter: Im Jahr der Tour der France und des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit Fouesnant laden nun die „Fistulatores“, das Blockflötenensemble der Städtischen Musikschule, zu „Divertissements Français“ ein: Am Freitag, 20. Januar, 17 Uhr, servieren die Flötistinnen im Buch- und Kunstkabinett Mönter am Kirchplatz 1 in Osterath Musik und selbst gebackene Köstlichkeiten aus Frankreich. Dazu gibt es Kaffee und Tee. „Das ganze ist ein Experiment, kein Konzert im typischen Sinne“, sagt der stellvertretende Musikschulleiter Michael Krones. „Es geht entspannt zu, bei den Darbietungen darf das Publikum durchaus auch mal klappern und schmatzen.“ Der Eintritt ist frei.

Die „Fistulatores“ sind das älteste Erwachsenen-Ensemble der Städtischen Musikschule, die Flötistinnen spielen zum Teil schon seit 30 Jahren zusammen, seit 1995 leitet Michael Krones die muntere Truppe. Mit viel Spaß am Musizieren treffen sich die Teilnehmerinnen jeden Dienstag um 18 Uhr in der Eichendorff-Schule in Osterath, um gemeinsam Werke verschiedenster Epochen und Stile auszuprobieren. Die Konzerte des Ensembles sind über Meerbusch hinaus beliebt.

(StadtSpiegel)