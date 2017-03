Blutspende in Osterather Realschule!

Am Dienstag, 4. April, kann in der Osterather Realschule Blut gespendet werden. Von Alexander Ruth

Nichts ist so kostbar und gleichzeitig verletzlich, wie die eigene Gesundheit. Was sie Wert ist, erfährt man meist erst, wenn sie beschädigt ist und dann ist man auf die Hilfe vieler Menschen angewiesen – Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger aber auch auf Blutspender. Ohne Blut können viele Operationen, Behandlungen und Therapien nicht durchgeführt werden. Blut ist Heilung – Blut ist Leben! Wer noch in diesem Jahr das Schönste und Edelste schenken möchte, was es wohl gibt – Hoffnung, Heilung oder Gesundheit, der kann dies auf einem der vielen Blutspendetermine tun. „Täglich ist der DRK-Blutspendedienst auf bis zu 3.500 Blutkonserven zur Versorgung der Patienten in den Kliniken angewiesen, zur Bedarfsdeckung fehlen aber immer mehr Spender“, betont Stephan David Küpper, Pressesprecher des DRK-Blutspendedienst West. Hinzukommt, dass die anstehenden Ferien traditionell die Blutspendezahlen belasten, deshalb der Aufruf an die Bevölkerung, jetzt Blut zu spenden. Während der Ferienzeit fehlen einfach zu viele Blutspender, hinzukommt, dass Rückkehrer aus bestimmten Urlaubsregionen beim Blutspenden erst einmal pausieren müssen. Wenn sie sich zum Beispiel in einem Land mit Malaria-Risiko aufgehalten haben, ist eine Blutspende erst sechs Monate nach der Rückkehr wieder möglich.

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein, sich gesund fühlen und seinen Personalausweis mitbringen. Die kann man in Grevenbroich, am Montag, 3. April, von 16 bis 20 Uhr im Berufsbildungszentrum, Bergheimer Straße 53 und in Osterath am Dienstag, 4. April, von 16.30 bis 20 Uhr, Städtische Realschule, Görresstraße 6, Blut spenden kann jeder ab 18. Jahren, Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende sollte immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen.

(Report Anzeigenblatt)