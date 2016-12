Brand in Realschule – Schüler erhielten schulfrei Teilen

Um 7.30 Uhr erhielt die Freiwillige Feuerwehr Meerbusch am vergangenen Donnerstagmorgen die Information über eine starke Rauchentwicklung in der Osterather Realschule. „Aufgrund dieser Meldung wurden sofort drei Löschzüge zur Görresstraße entsandt“, berichtet Frank Mohr, Sprecher der Feuerwehr Meerbusch. „Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Erkundung wurde der Brand in einem kleinen Büro ausfindig gemacht.“ Der Brandrauch hatte sich teilweise auf den angrenzenden Flur ausgebreitet. Innerhalb weniger Minuten war der Kleinbrand gelöscht. Von Alexander Ruth