Brand in Realschule

Um 7.30 Uhr erhielt die Freiwillige Feuerwehr Meerbusch am Donnerstagmorgen die Information über eine starke Rauchentwicklung in der Osterather Realschule. „Aufgrund dieser Meldung wurden sofort drei Löschzüge zur Görresstraße entsandt“, berichtet Frank Mohr, Sprecher der Feuerwehr Meerbusch. „Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Erkundung wurde der Brand in einem kleinen Büro ausfindig gemacht.“ Der Brandrauch hatte sich teilweise auf den angrenzenden Flur ausgebreitet. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr durch das Schulgebäude vor. Innerhalb weniger Minuten war der Kleinbrand gelöscht. Von Alexander Ruth

„Mit zwei Hochleistungslüfter wurde der Schultrakt vom Brandrauch befreit“, so Mohr. Um eine schnelle „Entrauchung“ zu ermöglichen, musste auch ein Fenster im Brandraum durch die Feuerwehr eingeschlagen werden. Umliegende Klassenräume wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. „Verletzt wurde bei diesem Einsatz glücklicherweise niemand, unter anderem weil sich auch noch keine Schüler im Gebäude befanden.“ Aufgrund des letzten Schultags vor den Weihnachtsferien wurde der Unterricht in dem Schulgebäude an diesem Tag nicht mehr aufgenommen. Zur Schadensursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr derzeit keine Aussage treffen. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage verschaffte sich ebenfalls gleich vor Ort ein Bild vom Geschehen. Nach erster Einschätzung der Feuerwehr ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen, eine Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen Löschzüge aus Osterath, Lank und Strümp sowie von der hauptamtlichen Wache in Osterath waren mit rund 30 Einsatzkräften eine Stunde vor Ort. (StadtSpiegel)