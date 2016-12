Am Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr wegen brennender Müllbehälter am Hoterheideweg in Osterath aus. Dort waren aus noch ungeklärter Ursache zwei Hausmülltonnen in Brand geraten. Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte die Anwohner und diese wiederum die Wehr informiert, die das Feuer schnell löschte. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 02131 3000. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)