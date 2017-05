Christian Bommers als Vorsitzender bestätigt!

Die Osterather Schützen sprachen ihrem Vorstand um Christian Bommers erneut das Vertrauen aus. Von Alexander Ruth

Jüngst fand die Jahreshauptversammlung des Heimat- und Schützenbund Osterath 1955 e.V. (HSB) statt. „Präsident Christian Bommers konnte hierzu über 200 Mitglieder begrüßen“, berichtet Martin Sassen vom Heimat- und Schützenbund Osterath 1955. „Zunächst wurde auf das vergangene Jahr zurückgeblickt.“ Höhepunkt war das Schützenfest im September 2016, welches allen anwesenden Schützen noch in bester Erinnerung war. Zu den weiteren Höhepunkten gehörte zudem der vom HSB organisierte „Tanz in den Mai“, die Umgestaltung des Festplatzes und die Neuerrichtung des Schießstandes. Die Umgestaltung des Festplatzes und die Neuerrichtung des Schießstandes wurden in wesentlichen Teilen durch Eigenleistung der Schützen erbracht. „Hier möchte ich noch einmal ausdrücklich allen Beteiligten für ihre tolle Arbeit und Unterstützung bedanken“, so Bommers.

Hauptthema der Versammlung waren natürlich die Neuwahlen zum Vorstand und zum Stab des HSB. „Vor den Neuwahlen wurden zunächst aber zwei altgediente Kameraden aus dem aktiven Dienst aus dem Stab verabschiedet“, sagt Martin Sassen. Hubert Schüssler gab nach vielen Jahren sein Amt als Platzmajor auf. Werner Tzschichholtz verabschiedete sich ebenfalls nach vielen Jahren als Regimentsspieß. „Regimentskommandeur Andreas Hoppe bedankte sich ganz ausdrücklich für die vielen Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit im Stab.“ Erst nach minutenlangem Beifall konnten sich die beiden wieder auf ihre Plätze setzen. Beide wurden im Laufe der Versammlung in den Ehrenrat des HSB gewählt und stehen dem Schützenwesen in Osterath also auch weiterhin mit Rat und Tat zu Seite. Bei den anschließenden Wahlen wurde für den Vorstand Christian Bommers seiner Funktion als 1. Vorsitzender, Andras Fucken als 1. Geschäftsführer, Rene Häcke als 1. Kassierer und Helmut Deutmarg als 1. Schießmeister bestätigt. Im Stab wurden Andreas Hoppe als Regimentskommandeur, Stefan Mosch als Platzmajor, Ralf Meurers als Regimentsspieß und erstmalig Dennis Posselt als Königsadjutant gewählt. Markus Schneider wurde für die nächsten Jahre als Kassenprüfer gewählt. Markus Schneider ist Gründungsmitglied der Königstreuen und übernimmt erstmalig ein Amt beim HSB.

Selbstverständlich ließ es sich auch der Regimentskönig Juppi Lickes nicht nehmen, auch ein paar Grußworte an die Versammlung zu richten. „Bereits die ersten Monate haben uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf die kommende Zeit im Kreise der Osterather Schützen“, so Lickes auch im Namen seiner Minister Norbert Müller und Günther van Ried.

(StadtSpiegel)