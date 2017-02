Die Tafel öffnet ihre Türen

Die Pläne für eine „Tafel“ in Meerbusch sind nicht neu und bereits Ende letzten Jahres wurden diese öffentlich. Jetzt ist die Tafel für Meerbusch in den Verein „Meerbusch hilft“ integriert. Kommenden Dienstag sollen Lebensmittel das erste Mal ausgegeben werden. Von Alexander Ruth

Zu schreiben, die Tafel nehme jetzt ihre Arbeit auf, weil sie am kommenden Dienstag, zwischen 13 und 14 Uhr, das erste Mal Lebensmittel an ihre Kunden ausgibt, wäre eigentlich falsch. Tatsächlich hat die Arbeit der Tafel bereits vor Wochen begonnen. Denn mit der Idee einer Tafel in Meerbusch hat auch bereits die Arbeit begonnen. „Hinter der Tafel steht nicht nur ein großes Team an ehrenamtlichen Mitarbeitern, sondern auch eine große organisatorische und logistische Aufgabe“, sagt Dirk Thorand, Vorsitzender des Vereins „Meerbusch hilft“ im Gespräch mit den

Meerbuscher Nachrichten

. Doch mittlerweile sei man sich der Arbeit ganz sicher und organisiert. Zwei Probeläufe bei der Ausgabe habe man bereits nun auch schon gehabt - den letzten erst gestern. „Dazu hatten wir im Vorfeld 20 Kunden angesprochen - um mal so eine Ausgabe mal durch zu spielen“, sagt Thorand. Denn zur Premiere nächsten Dienstag soll schließlich nichts schief laufen.

Um zu wissen, wie man so eine Ausgabe bestens organisiert, haben die ehrenamtlichen Mitarbeitern bei der Nachbartafel in Krefeld hospitiert. „Außerdem haben wir im Vorfeld Lebensmittel eingesammelt, damit wir auch genug Waren für unsere Kunden haben“, erklärt Dirk Thorand weiter. Natürlich seien auch frische Waren dabei, aber auch auf haltbare Lebensmittel wolle man nicht verzichten. „Wir haben nur begrenzt Lagerkapazitäten - und sollten Lebensmittel oder Waren übrig bleiben, sollten diese bestenfalls haltbare Waren sein, die wir wieder einlagern können“, so der Vereinsvorsitzende. Klar ist aber: Es werden keine Lebensmittel weggeworfen. Alles wird verwertet.

- Öffnung der Tafel am Dienstag, 21. Februar, von 13 - 14 Uhr, ev. Kirchengemeinde Osterath, Alter Poststraße 15.

- Wer die Tafel unterstützen möchte, kann sich per Mail an tafel@meerbusch-hilft.de wenden.

