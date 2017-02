Englischkurs in Osterath

Ein Englischkurs auf dem Niveau B2.3 wendet sich an Interessierte mit guten Grundkenntnissen (8–9 Jahre Schulenglisch), die ihre Kenntnisse systematisch auffrischen möchten und den international anerkannten Abschluss „First Certifikate der Universität Cambridge“ anstreben. Von Alexander Ruth

Der Kurs beginnt am Donnerstag, 9. Februar, 19.40 bis 21.10 Uhr, in der Volkshochschule, Hochstraße 14, in Osterath. Entgelt: 87,60 Euro.

Info: 02159 916 500–501.

(StadtSpiegel)