Der Verein für Behinderte aus Meerbusch lädt herzlich ein zu einem öffentlichen Vortragsabend von Rechtsanwalt Hans Arno Rheingans zum Thema „Erbrecht – Testamente in Familien mit behinderten Familienangehörigen“. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 8. Februar, ab 19 Uhr in den Veranstaltungsräumen in der Hochstraße 19c in Osterath statt. Um Anmeldung wird unter 02159 678978 oder info@vfb-meerbusch.de gebeten. Von Alexander Ruth