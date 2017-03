Flüchtlingskinder an Meerbuscher Grundschulen haben jetzt eine Ansprechpartnerin: Fida Soubaiti-El-Ali aus Büderich. Von Alexander Ruth

Fida Soubaiti-El-Ali ist die neue Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte des Osterather Betreuungsvereins (OBV). Jetzt stellte der OBV um Jürgen Eimer seine neue Mitarbeiterin vor. Sie wird sich hauptsächlich um Flüchtlingskinder an Grundschulen kümmern. „Gut 20 Kinder werden zurzeit im Offenen Ganztag in Meerbuscher Grundschulen vom OBV betreut, zwölf bis 13 von ihnen in Osterath“, so Jürgen Eimer. Und Elisabeth Funke vom OBV: „Fida Soubaiti-El-Ali spricht Arabisch und ist sowohl mit der arabischen als auch mit der deutschen Kultur vertraut.“

Ihre Kenntnisse der arabischen Sprache und Kultur konnte Soubaiti-El-Ali bereits einsetzen, als sie von Oktober 2015 bis August 2016 in den Notunterkünften in Meerbusch mithalf. Sie ist jetzt zuständig für die Eichendorff-Schule und den Grundschulverbund Wienenweg. Fida Soubaiti-El-Ali berät Lehrer und Erzieher im Umgang mit den Kindern. „Ich will auch für die kulturelle Verständigung zwischen Kindern und Pädagogen sorgen.“ Ebenfalls sei die Kommunikation mit den Eltern genauso wichtig. Die 39-Jährige übersetzt Unterlagen der Schulen und will Gespräche zwischen Eltern und Lehrern organisieren. Die aus dem Libanon stammende freiberufliche Musik- und Museumspädagogin hat Kunstgeschichte studiert und promoviert zurzeit an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Fida Soubaiti-El-Ali lebt seit mehr als zehn Jahren in Büderich. Sie ist Mutter von zwei Kindern, die zur Adam-Riese-Grundschule gehen.

(Report Anzeigenblatt)