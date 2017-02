Frauen fragen: „Was ist denn fair?“

Die Frauenhilfe der evangelischen Kirchengemeinde Osterath unter der Leitung von Friedlinde Höschel lädt für Mittwoch, 8. Februar, 15 bis 17 Uhr, ins Gemeindezentrum, Alte Poststraße 15, ein. Der Nachmittag steht im Zeichen des Weltgebetstag 2017, der unter dem Motto „Was ist denn fair?“ von Frauen aus den Philippinen vorbereitet wird. Pfarrerin Birgit Schniewind führt in das Thema ein. Der ökumenische Gottesdienst wird dieses Jahr am Freitag, 3. März, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche Osterath gefeiert. Wie immer sind auch Gäste herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)