Der Männerkreis in den „Zwischenräumen“ unter der Leitung von Rolf Beek und Rolf Kaulmann trifft sich am Mittwoch, 25. Januar, um 10 Uhr (nicht wie sonst 11 Uhr), im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche in Osterath, Alte Poststraße 15. Professor Jan Michael Schmidt hält einen Vortrag zum Thema „Freiheitsheld und Sündenknecht – Gedanken zu Luthers Theologie“. Die Veranstaltung ist kostenlos. Gäste sind willkommen. Infos bei Rolf Kaulmann unter 02159 3882. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)