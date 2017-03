Ganz großer Zirkus!

Einer der schönsten Zirkusse Deutschlands kommt zum ersten Mal nach Meerbusch – und präsentiert sein internationales Spitzenprogramm – „Simply the Best“. Von Alexander Ruth

Der Zirkus Belly-Wien gastiert nach mehrjährigen Auslandstourneen erstmals wieder in Deutschland. Nach einer Kurztournee im Herbst letzten Jahres werden in diesem Jahr knapp 30 Städte in ganz Deutschland bespielt. Anfang März macht der Zirkus zum ersten Mal Station in Meerbusch. Das Unternehmen von Direktor Roman Zinnecker gehört zu den großen Zirkussen der Branche. Es reist mit großen, modernen Zeltanlagen. Das Chapiteau, wie das Zirkuszelt in der Fachsprache genannt wird, hat eine bequeme Sitzeinrichtung (Einzelsitze) für bis zu 900 Personen. Die Besucher erwartet ein Programm der Spitzenklasse mit Live-Gesang, internationalen Artisten, wundervollen Tierdarbietungen und Clownerie. Begleitet wird das Programm von modernem Ton- und Lichtdesgin. Besonders stolz ist Roman Zinnecker auf die Verpflichtung der russischen „Clowns Boutique“. Sie traten viele Jahre im Russischen Staatscircus auf. Die russische Clownsfamilie führt als roter Faden durch das Programm, mit originellen Ideen und viel Talent sorgen sie mit ihren liebevollen Auftritten für zahlreiche Lachsalven beim Publikum. Mit der Goldmedaille beim European Zirkus Festival in Lüttich sowie dem 1. Platz beim berühmten Zirkusfestival von Namur wurde der Junior des Hauses, Marlon Zinnecker ausgezeichnet. Er präsentiert eine der besten Freiheitsdressuren der Gegenwart.

Seine acht schwarzen Friesenhengste zeigen zahlreiche Figuren wie Pirouetten, Gegenläufe, Fächer und vieles mehr. Natürlich dürfen die Artisten in einem großen und spektakulären Circusprogramm nicht fehlen.

Andreas Meyer, Sprecher von Zirkus Belly-Wien, erzählt: „Wir sind oft unterwegs und auf der Suche nach den besten Artisten, um unseren Besuchern immer neue und außergewöhnliche Nummern präsentieren zu können.“ Der Zirkus gastiert von Mittwoch, 8. März, bis Sonntag, 12. März, auf dem Dr.-Hans-Lampenscherf-Platz in Osterath. Vorstellungen: am Mittwoch um 19 Uhr, Donnerstag um 16 Uhr, Freitag und Samstag um 16 Uhr und 19 Uhr und Sonntag um 14 Uhr. Am Donnerstag, 9. März, um 16 Uhr lädt der Circus Belly-Wien zur großen Familienvorstellung ein.

(Report Anzeigenblatt)