Zwei Gymnastikkurse für Frauen, auch bisher sportlich wenig oder ungeübt, beginnen in der Realschule in Osterath am Montag, 6. Februar, um 9.15 Uhr (Gymnastikhalle) und am Mittwoch, 8. Februar, um 19.45 Uhr (Turnhalle). Anmeldung bei der Volkshochschule unter Telefon 02159 916500–501. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)