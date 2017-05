Halbtagswanderung Brachter Wald 2017-05-16T09:22+0200 2017-05-16T09:22+0200

Der Verein Niederrhein Meerbusch e.V. bietet am Samstag, 27. Mai, eine Halbtagswanderung im schönen Naturschutzgebiet Brachter Wald an. Im Anschluss an die recht leichte Tour tauschen sich die Teilnehmer bei einer Einkehr in Brüggen aus. Für diejenigen, die ein langsameres Tempo bevorzugen, ist eine Kurzversion vorgesehen. Von Alexander Ruth