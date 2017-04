Jugendliche rauben 15-Jährigen aus

Am vergangenen Montagmittag, gegen 13.25 Uhr, war ein 15-jähriger Schüler zu Fuß auf dem Hoterheideweg unterwegs. Dort näherten sich dem Meerbuscher von hinten zwei zunächst unbekannte Jugendliche. Von Alexander Ruth

Das Duo drückte den 15-Jährigen auf den Boden und forderte die Herausgabe seines Portemonnaies. Nachdem die beiden die Geldbörse des Schülers „abgezogen“ hatten, flohen sie gemeinsam auf einem Fahrrad in Richtung Görgesheideweg. Weit kam das Duo jedoch nicht: Während der Fahndung durch die zwischenzeitlich informierte Polizei entdeckte eine Streife die 17 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen an der Bahnunterführung Meyersweg. Die Beute ihres Opfers, darunter drei auffällige Geldscheine ausländischer Währung, stellten die Polizisten sicher. Die beiden polizeibekannten Jugendlichen aus Meerbusch wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an.

(StadtSpiegel)