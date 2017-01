Karneval ist nicht mehr weit, auch die KG Fettnäpke aus Osterath steht bereits in ihren Startlöchern: Die Sitzungen finden in dieser Session am Freitag, 10. Februar, um 20.11 Uhr und am Samstag, 11. Februar, um 19.11 Uhr wie gewohnt in der Nußschale statt. Einlass wie immer eine Stunde früher. Der Kartenpreis von 9 Euro wurde beibehalten. Der Kartenvorverkauf findet am Freitag, 13. Januar, ab 19 Uhr statt. Telefonnummer für die Freitagssitzung: 0162 4720132. Telefonnummer für die Samstagssitzung: 0174 8963583. Von Alexander Ruth

Der Kinderkarneval findet am Sonntag, 19. Februar, ab 15 Uhr statt für Kinder ab 5 Jahren. Kartenvorverkauf hierfür ist am 28. Januar ab 11 Uhr unter der 01522 8756998. (StadtSpiegel)