kfd-Ausflug zur Domschatzkammer

Die kfd St. Nikolaus Osterath bietet am 16. Mai einen Tagesausflug nach Essen an. Die Kosten für Busfahrt, Mittagessen belaufen sich auf 35 Euro für Mitglieder, Nichtmitglieder zahlen 40 Euro. Kosten für eine Führung im Dom und in der Domschatzkammer betragen 8 Euro und fallen bei einer Teilnahme zusätzlich an. Am Mittwoch, 12. April, werden in der Caféteria der Nußschale von 17 bis 18 Uhr die Anmeldungen entgegengenommen. Telefonische Voranmeldungen bei Monika Lickes unter 02159 3825 oder 0178 5553825. Von Alexander Ruth