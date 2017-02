Die kfd St. Nikolaus Osterath hat in ihrem Jubiläumsjahr (125 Jahre kfd St. Nikolaus Osterath) einen Besinnungstag zum Thema „Gottes Spuren in meinem Alltag“ vorbereitet. Alle interessierten Frauen sind ganz herzlich am Donnerstag, 9. März, von 10 bis 17 Uhr ins Maxhaus in Düsseldorf eingeladen. Von Alexander Ruth

Der Kostenbeitrag von 20 Euro pro Teilnehmerin beinhaltet neben Kaffee am Morgen und am Nachmittag auch einen Mittagsimbiss. Hinzu kommt die Fahrtkostenumlage. Die Leitung hat Schwester Elisabeth Jansen, Servitin und Marianne Hering, kfd St. Nikolaus Osterath. Anmeldungen nimmt Marianne Hering ab sofort unter 02159 51373 entgegen. (Report Anzeigenblatt)