Die kfd St. Nikolaus Osterath unternimmt ihren Jahresausflug am 16. Mai. Die Damen starten um 8.30 Uhr am Raiffeisenplatz in Osterath in Richtung Essen. Der Fahrpreis von 35 Euro (für Gäste 40 Euro) beinhaltet die Busfahrt, das Mittagessen und den Eintritt in den Grugapark. Die Rückfahrt ist für 18 Uhr geplant. Weitere Infos und Anmeldungen gibt es ab sofort bei Monika Lickes unter 02159 3825 oder 0178 555 3825. Von Alexander Ruth