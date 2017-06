Am kommenden Sonntag, 11. Juni, findet zum wiederholten Male das Kinderschützenfest in Osterath statt. Von Alexander Ruth

Das Kinderschützenfest in Osterath wird traditionell im Schützenfest freiem Jahr ausgerichtet und wird gemeinsam von der St.-Sebastianus-Bruderschaft und vom Heimat- und Schützenbund organisiert.

Das Kinderschützenfest startet um 10.30 Uhr auf dem Bommershöfer Weg mit einem kleinen Umzug Richtung St. Nikolaus Kirche, wo dann eine gemeinsame Andacht stattfindet. Das Kommando an diesem Tag hat der Jugendmajor Jan Hirsch. Im Anschluss wird weiter in Richtung Rathauspark gezogen, wo dann die jeweiligen Kinderkönige ermittelt werden. Hierbei treten die Jahrgänge 2001–2004, 2005–2009 und 2010 und jünger in drei unterschiedlichen Gruppen um die Würde des Kinderkönigs gegeneinander an. Die jeweiligen Könige erwartet nicht nur eine entsprechende Proklamation nebst Kette, sondern auch noch ein Platz in einer der Kutschen während des Umzugs beim Schützenfest im Jahr 2018.

Die St.-Sebastianus-Bruderschaft und der Heimat- und Schützenbund freuen sich auch dieses Jahr wieder darauf, rund 100 Kinder und Jugendliche aus den Osterather Schützenvereinen als Teilnehmer begrüßen zu dürfen. „Man möchte hier aber nicht nur ein Fest für die Kinder und Jugendlichen aus den Schützenvereinen organisieren, sondern ein Fest für alle Osterather und Meerbuscher Bürger, insbesondere für Familien“, sagt Martin Sassen vom Heimat- und Schützenbund. So wartet im Rathauspark bis 18 Uhr auf alle ein familienfreundliches, vielfältiges und buntes Programm mit dem Spielmobil Karibu der katholischen Pfarrgemeinde Hildegundis von Meer, einer großen Hüpfburg und entsprechender Versorgung für das leibliche Wohl.

(StadtSpiegel)