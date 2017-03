LKW-Unfall auf A44 2017-03-23T13:41+0100 2017-03-23T13:41+0100

Glücklicherweise nur Sachschaden entstand bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen auf der A44 in Fahrtrichtung Mönchengladbach zwischen den Anschlussstellen Osterath und Krefeld-Fichtenhain. Der Fahrer eines LKW-Gespanns verlor gegen 5.20 die Gewalt über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und rutschte die Böschung hinunter. Neben Rettungsdienst und Polizei wurden seitens der Leitstelle ebenfalls die Löschzüge Osterath und Strümp unter Leitung des stellvertretenden Wehrführers Ralf Bolten in Marsch gesetzt, da sich nach ersten Meldungen der Fahrer noch eingeklemmt in seinem Fahrzeug befinden sollte. „Diese Meldung bestätigte sich nach Eintreffen vor Ort jedoch nicht, so dass sich die Maßnahmen der mit fünf Fahrzeugen und 26 Kameraden angerückten Kräfte auf das Sichern der Unfallstelle gegen Brandgefahr sowie den fließenden Verkehr beschränken konnten“, berichtet Lutz Meierherm von der Feuerwehr Meerbusch. Für die Dauer der Maßnahmen wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 7.20 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, eine Bergungsfirma übernahm die weiteren Arbeiten vor Ort. Von Alexander Ruth