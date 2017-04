Mahlzeiten-Paten für Senioren gesucht!

Bald endet die Fastenzeit – aber nicht für einige Meerbuscher Senioren: Der Fahrbare Mittagstisch sucht Paten für Oster-Mahlzeiten. Von Alexander Ruth

Lammbraten oder Lachsfilet – zu Ostern wird in vielen Familien ge-schlemmt. Es gibt jedoch auch in Meerbusch pflegebedürftige Senioren, die sich keine regelmäßige warme Mahlzeit leisten können. Der Fahrbare Mittagstisch der Krefelder Caritas sucht deshalb nach Spendern, die bedürftigen Senioren ein Oster-Geschenk machen möchten.

„Wenn das Geld der Senioren knapper wird, sparen sie häufig beim Essen und verteilen eine Mahlzeitenportion des Fahrbaren Mittagstisches auf mehrere Tage. Gerade wenn wir jetzt zum Ende der Fastenzeit die Bestellungen für die Oster-Feiertage aufnehmen, erleben wir das immer wieder“, schildert Bärbel Mosch, Leiterin des Fahrba-ren Mittagstisches für Meerbusch der Caritas, die Situation. Sie und ihre Mitarbeiterinnen würden sich daher sehr freuen, wenn sich Meerbuscher dazu entschließen könnten, für den Mahlzeitenservice zu spenden. Meerbuscher, die lebenspraktisch hier in der Region helfen möchten, könnten im Rahmen der Aktion „Paten gesucht – Täglich eine warme Mahlzeit!“ die Kosten für den Caritas-Mahlzeitenlieferservice für ein oder mehrere Menüs übernehmen. Schon für rund acht Euro wird ein komplettes Mittagessen mit Nachtisch bis an die Wohnungstür geliefert – kurzes persönliches Gespräch inklusive. So steht Ostersonntag unter anderem Lammgulasch mit grünen Bohnen und Ostermontag Entenbrust auf dem Menüplan. „Wir würden uns sehr freuen, wenn Meerbuscher zu Ostern etwas Gutes tun und helfen möchten“, sagt Bärbel Mosch. Sie und ihr Mitarbeiter- Team denken noch gerne an die Weihnachtsaktion zurück, als Meerbuscher mit ihren Spenden bedürftige Senioren unterstützt haben.

Wer sich über die Aktion informieren oder eine Spende, für Ostern oder einen anderen Tag, in Auftrag geben möchte, erreicht Bärbel Mosch unter der Rufnummer 02159 913513. Bestellungen für Ostern müssten „bitte bis zum 13. April“ um 12 Uhr telefo-nisch eingegangen sein. Spenden sind grundsätzlich natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

