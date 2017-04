Messdiener sammeln an Palmsonntag

Messdiener ziehen am Sonntag mit Palmzweigen durch Osterath. Gleichzeitig sammeln sie auch Spenden. Von Alexander Ruth

Am Palmsonntag, 9. April, ziehen in alter Tradition die Messdienerinnen und Messdiener durch die Straßen von Osterath, um gesegnete Palmzweige in möglichst viele Familien und Haushalte der Gemeinde zu bringen. „Gleichzeitig sammeln die Messdiener Geld für gemeinsame Aktivitäten und würden sich über eine kleine Spende sehr freuen“, sagt Markus Rech, Leitung der Messdiener St. Nikolaus.

Da es meist sehr schwierig ist, alle Haushalte im Laufe des Tages zu erreichen, gibt es die Möglichkeit, sich auf einer „Besucherliste“ eintragen zu lassen, damit der gesegnete Palmzweig auf jeden Fall in den Haushalt gebracht wird. „Bitte rufen Sie hierfür rechtzeitig im Pfarrbüro unter 02159 2250 an.“ Selbstverständlich können sich die Messdiener durch einen Sammlerausweis legitimieren.

Für die Ostersammlung werden wieder reichlich Palmzweige (Buchsbaum) benötigt. „Wer Palmzweige zur Verfügung stellen kann, bringt diese bitte in der Zeit vom bis zum 7. April in die Nussschale am Bommershöferweg oder meldet sich im Pfarrbüro, damit sie abgeholt werden können.

(Report Anzeigenblatt)