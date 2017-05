Mit Dainty Dancer zu Spitzenleistungen!

Tolle Mädels: Das Juniorteam des Voltigierzentrums Meerbusch siegt direkt bei der ersten Sichtung. Von Alexander Ruth

Verletzungspech quasi bis zur letzten Minute: Der Start in die Turniersaison schien für das Juniorteam des Voltigierzentrums Meerbusch (VZM) unter keinem guten Stern zu stehen. Dass Rebekka Hänisch, Nina Kamp, Maike Lamberts, Selda Pascha, Ina Schultze und Pia Todtenhöfer bei der 1. Sichtung zur Deutschen Meisterschaft in Frechen den Zirkel trotzdem als Sieger verließen, überraschte niemanden mehr als die überglücklichen Turnerinnen, die mit 7,2 sogar eine Aufstiegsnote in die höchste Startklasse S erreichten.

Mit einer sehr soliden Pflichtleistung hatten die Mädchen den Grundstein ihres Erfolges gelegt und sich einen ordentlichen Vorsprung vor den Teams aus Neuss und Köln erarbeitet. Denn dass sie von ihrer Kür zum Thema „Peter Pan“ nur eine deutlich „abgespeckte“ Version würden zeigen können, war von vornherein klar. Kurzfristig musste Maike Lamberts für die verletzte Oberfrau Paula Hagedorn einspringen, und von der Stammbesetzung konnte nur Rebekka Hänisch ohne Schmerzen in den Zirkel einlaufen.

Großen Sportsgeist zeigte Nina Kamp: Noch am Turniertag war ihr Fuß unter einen Pferdehuf geraten, und trotz ihres gebrochenen Zehs machte sie ihre Sache hervorragend. Doch als zum Schluss der Kür die Schmerzen zu stark waren, brach das Team vorzeitig ab. Dass es trotzdem knapp zum Sieg vor Neuss reichte, zeigte, dass sich das „Zähne zusammenbeißen“ gelohnt hatte.

Garant des Erfolges war Fuchswallach Dainty Dancer, der auf seiner Lieblingsanlage in Frechen an der Longe von Sophie Haselhoff verlässlich seine Runden drehte und dafür als bestes Pferd geehrt wurde.

Wer Dainty Dancer und seine vierbeinigen „Kollegen“ gerne einmal kennenlernen und sogar die Welt von ihrem Rücken anschauen möchte, hat dazu Gelegenheit beim nächsten Ponyreiten des VZM am Freitag, 5. Mai, von 16 bis 18 Uhr auf der Anlage Wehrhan’s Hof in Willich, Hursterhöfe 2.

(Report Anzeigenblatt)