Nähkurs in der Nußschale 2017-03-08T09:12+0100 2017-03-08T09:12+0100

Die kfd St. Nikolaus Osterath bietet einen Nähkurs an – ab Dienstag, 7. März, um 19.30 Uhr, für viermal in der Nußschale. Der Kurs richtet sich an ungeübte genauso wie an geübte Näherinnen. Kursleiterin ist Ilse Damaschke. Anmeldungen nimmt Monika Lickes unter 02159 3825 oder 0178 555 3825 entgegen. Von Alexander Ruth