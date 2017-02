Neue Pfarrer für Osterath? 2017-02-16T09:22+0100 2017-02-16T09:22+0100

Am Sonntag, 19. Februar, 10 Uhr, hält ein Bewerber auf die vakante Pfarrstelle in Osterath als Gast die Predigt. Pfarrer Ulrich Holste-Helmer ist derzeit in Thailand als Auslandspfarrer tätig. Nach dem Gottesdienst haben die Gemeindeglieder die Möglichkeit, im Rahmen des traditionellen Kirchencafés Pfarrer Holste-Helmer persönlich kennenzulernen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Von Alexander Ruth