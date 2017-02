Am vergangenen Samstag, 4. Februar, musste die 2. Mannschaft der Billardfreunde Osterath 1953 erstmals in den neuen Räumen des BC BB Osterath antreten. Dabei konnte ein deutlicher 6:2 Erfolg gefeiert werden. Lediglich Bernd Formela unterlag bereits in der 14. Aufnahme mit 50:33, was dennoch einen Schnitt von 2,35 ergibt. Von Alexander Ruth

(StadtSpiegel)