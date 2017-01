Polizei schnappt Räuber

Die bewaffneten Räuber, die am Samstag, 7. Januar, in Osterath einen Getränkemarkt überfallen haben, sind geschnappt. Das gab die Polizei in Mönchengladbach jetzt bekannt. Die Polizei durchsuchte am Dienstag die Wohnungen von drei Tatverdächtigen. Gegen einen 19-Jährigen ergab sich ein dringender Tatverdacht, er ging am Mittwoch in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen führten bereits an Heiligabend zur Festnahme eines 18-jährigen Mönchengladbachers, welcher sich seitdem in Untersuchungshaft befindet. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ist die Kriminalpolizei auf die Spur der drei Tatverdächtigen (18, 19, 19) gekommen. Am Dienstag fanden die Ermittler bei einem der beiden 19-jährigen Verdächtigen zwei Schreckschusswaffen und zwei Sturmhauben. Er legte bei seiner Vernehmung für zwei Überfälle in Mönchengladbach ein Geständnis ab. Weiterhin gab er zu, an zwei weiteren Überfällen in Mönchengladbach und drei im Rhein-Kreis Neuss (dabei auch Osterath) beteiligt gewesen zu sein. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)