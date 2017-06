Powerbank für Blutspende 2017-06-23T15:41+0200 2017-06-24T00:00+0200

Damit die Versorgung der Patienten mit Blut gesichert bleibt, sucht der DRK-Blutspendedienst West dringend mehr Blutspender. Blutspender, die einen neuen Spender mitbringen, bekommen deshalb Extra-Power: Im Rahmen einer Spender-werben-Spender-Aktion verschenkt der DRK-Blutspendedienst West an die Werber von neuen Blutspendern Powerbanks mit 6000 mAh zum schnellen und mobilen Aufladen von Smartphones und Tablets. Der nächste Termin in Meerbusch ist in Osterath am Dienstag, 4. Juli, von 16.30 bis 20 Uhr in der Städtischen Realschule, Görresstraße 6. Zusätzlich erhalten alle Blutspender als persönliches Dankeschön den kleinen Alleskönner: Ein Multifunktionswerkzeug für alle Fälle – inklusive Gürteltasche! Zwölf Funktionen vereint in einem Werkzeug. Blut spenden kann jeder ab 18. Jahren, Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende sollte immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Von Alexander Ruth