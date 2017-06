Pubertät: Viel Konfliktpotential

Elternabend in der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern zum Thema „Die Pubertät“: Diese Entwicklungsphase enthält Konfliktpotential für die ganze Familie. Von Alexander Ruth

Die Städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern an der Hochstraße 3 in Osterath bietet am Montag, 10. Juli, 18.30 Uhr, wieder einen Info-Abend zum Thema Pubertät an. Eltern erfahren alles Wissenswerte zu den typischen Veränderungen ihrer Kinder in dieser Phase. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Plätzen sind Anmeldungen schon jetzt ratsam – telefonisch unter der Nummer 02159 / 916–492 oder per E-Mail an beratungsstelle@meerbusch.de.

„Die Pubertät ist eine Zeit der körperlichen und seelischen Veränderungen, die von heftigen Auseinandersetzungen und Konflikten begleitet sein kann“, so die Leiterin der Beratungsstelle, Diplom-Psychologin Claudia Schlicht. Die manchmal schwierige Ablösung von den Eltern und die Suche nach einer neuen Identität stelle für alle Beteiligten eine Herausforderung dar. „Auch für die Eltern kann sich in dieser Phase vieles verändern.“ Der Elternabend bietet Raum für Fragen, Austausch mit anderen Eltern, fachlichen Input und Anregungen für eine gute Beziehungsgestaltung in dieser Phase. Referentinnen sind Claudia Schlicht und Diplom-Sozialpädagogin Ursula Küper.

(Report Anzeigenblatt)