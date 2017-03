Reise zum Balkan! 2017-03-10T09:23+0100 2017-03-10T09:22+0100

Die Pilger- und Studienreise der Pfarrei Hildegundis von Meer führt die Teilnehmer vom 27. September bis 7. Oktober nach Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Los geht es am 27. September mit dem Flugzeug nach Zagreb. Nach zwei Nächten in Zagreb geht die Reise weiter in die Städte Sarajevo, Mostar und Split. „Wir wollen neben Klöster auch den Wallfahrtsort Medjugorje besuchen“, sagt Josef Weyers vom Reiseteam. „Am neunten Tag der Reise erreichen wir den Nationalpark Plitvicer Seen.“ Hier kann sich dann ausgeruht werden oder auch der Park erkundet werden, bevor die Teilnehmer am elften Tag der Reise sich auf den Rückweg machen. „Mit dem Bus fahren wir wieder zurück zum Flughafen nach Zagreb, von wo aus wir das Flugzeug Richtung Heimat nehmen.“ Wer Interesse an der Reise hat, kommt am Donnerstag, 16. März, um 20 Uhr ins Pfarrzentrum St. Stephanus, Gonellastraße 18, in Lank-Latum. Dort wird die Reise im Detail vorgestellt und im Anschluss werden die ersten verbindlichen Anmeldungen entgegengenommen. „Die Reise wird von Pater Simo vorgestellt, der uns auf dieser Reise begleiten wird.“ Kontaktperson: Josef Weyers, 02150 910330, j.weyers@arcor.de. Von Alexander Ruth